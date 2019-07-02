Galatasaray'da Fatih Terim'den yıldız isim için flaş karar: Satın gitsin!

Gelecek sezon yarışacağı üç kulvarda da başarı elde etmek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin doğrultusunda ilerleyen Sarı-Kırmızılılar, Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini resmen duyurdu. İç ve dış transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cimbom'da Terim, Galatasaray'ın transferdeki yol haritasını belirledi. İşte detaylar...

2 Temmuz 2019 Salı 14:42 Güncelleme: 02.07.2019 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





