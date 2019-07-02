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Galatasaray'da Fatih Terim'den yıldız isim için flaş karar: Satın gitsin!
Gelecek sezon yarışacağı üç kulvarda da başarı elde etmek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin doğrultusunda ilerleyen Sarı-Kırmızılılar, Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini resmen duyurdu. İç ve dış transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cimbom'da Terim, Galatasaray'ın transferdeki yol haritasını belirledi. İşte detaylar...
2 Temmuz 2019 Salı 14:42
Güncelleme: 02.07.2019 14:43
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Yeni sezona geniş rotasyonlu bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
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Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Aslan'ın öncelikli hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek.
Geçen sezon transferde geç kalındığı için ağır eleştirilere maruz kalan yönetim, bu transfer döneminde aynı hataları tekrarlamak istemiyor.
Avrupa'da sahne alacağı yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray, önceki akşam Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Adem Büyük transferlerini kamuoyuna duyurdu.
Uzun süredir görüşme halinde oldukları bu 3 oyuncuyu resmen renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, iki golcü ve 8 numara takviyesi için de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.