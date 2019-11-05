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Galatasaray'da Fatih Terim'den Real Madrid açıklaması! 'Kaybedersek...'
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Real Madrid deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Florin Andone basın mensuplarının karşısına çıktı. Deneyimli teknik adam Real Madrid maçı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Andone ve Terim'in açıklamalarından öne çıkan satır başları....
5 Kasım 2019 Salı 20:41
Güncelleme: 05.11.2019 20:42
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Florin Andone: Bir final maçı gibi çıkacağız. Korkmadan, cesur oynayacağız. Kulübümüzün imajını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız.
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Pozitif olmalıyız, kendimize güvenmeliyiz. Savunma ya da beraberlik değil her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz.
Güvenli bir şekilde sahaya çıkmamız, bize güzel sonuçlar getirebilir. Kolay demiyorum zor bir maç olacak. Rakibimize saygı duyuyoruz.
O maç çok farklı sonuçlarla bitebilirdi. Madrid güçlü bir takım. Daha fazla koşma, daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor.
Daha iyisini yapabilirdik tabii. İstanbul'daki maçtan daha iyi oyun çıkaracağımıza inanıyorum.