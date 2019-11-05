Galatasaray'da Fatih Terim'den Real Madrid açıklaması! 'Kaybedersek...'

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Real Madrid deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Florin Andone basın mensuplarının karşısına çıktı. Deneyimli teknik adam Real Madrid maçı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Andone ve Terim'in açıklamalarından öne çıkan satır başları....

5 Kasım 2019 Salı 20:41 Güncelleme: 05.11.2019 20:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





