Galatasaray'da Fatih Terim'den Real Madrid açıklaması! 'Kaybedersek...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim'den Real Madrid açıklaması! 'Kaybedersek...'

Galatasaray'da Fatih Terim'den Real Madrid açıklaması! 'Kaybedersek...'

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Real Madrid deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Florin Andone basın mensuplarının karşısına çıktı. Deneyimli teknik adam Real Madrid maçı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Andone ve Terim'in açıklamalarından öne çıkan satır başları....
5 Kasım 2019 Salı 20:41 Güncelleme: 05.11.2019 20:42
Galatasaray'da Fatih Terim'den Real Madrid açıklaması! 'Kaybedersek...'

Florin Andone: Bir final maçı gibi çıkacağız. Korkmadan, cesur oynayacağız. Kulübümüzün imajını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim'den Real Madrid açıklaması! 'Kaybedersek...'

Pozitif olmalıyız, kendimize güvenmeliyiz. Savunma ya da beraberlik değil her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Real Madrid açıklaması! 'Kaybedersek...'

Güvenli bir şekilde sahaya çıkmamız, bize güzel sonuçlar getirebilir. Kolay demiyorum zor bir maç olacak. Rakibimize saygı duyuyoruz.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Real Madrid açıklaması! 'Kaybedersek...'

O maç çok farklı sonuçlarla bitebilirdi. Madrid güçlü bir takım. Daha fazla koşma, daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Real Madrid açıklaması! 'Kaybedersek...'

Daha iyisini yapabilirdik tabii. İstanbul'daki maçtan daha iyi oyun çıkaracağımıza inanıyorum.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN