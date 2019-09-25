Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız isim tribüne - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız isim tribüne

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız isim tribüne

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle takımın başında olamayacak. Deneyimli teknik adamın derbi öncesi 11'i büyük ölçüde belli olurken sürpriz bir karar aşamasında olduğu kaydedildi.
25 Eylül 2019 Çarşamba 20:55 Güncelleme: 25.09.2019 20:55
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız isim tribüne
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i Fenerbahçe derbisi için zor bir karar bekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız isim tribüne
Fenerbahçe ile Cumartesi günü son derece kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler tamamen bu maça çevrilmiş durumda.
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız isim tribüne

Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılıların tek hedefi seyircisinin desteğiyle Fenerbahçe'yi mağlup etmek.
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız isim tribüne
Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk 11'i de şekillenmeye başladı.
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız isim tribüne
Çene kemiğinde kırık bulunan Belhanda'yı derbiye hazır hale getirmeye çalışan sarı-kırmızılı kurmaylar hummalı bir çalışma içinde.
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