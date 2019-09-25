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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız isim tribüne
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle takımın başında olamayacak. Deneyimli teknik adamın derbi öncesi 11'i büyük ölçüde belli olurken sürpriz bir karar aşamasında olduğu kaydedildi.
25 Eylül 2019 Çarşamba 20:55
Güncelleme: 25.09.2019 20:55
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i Fenerbahçe derbisi için zor bir karar bekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ile Cumartesi günü son derece kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler tamamen bu maça çevrilmiş durumda.
Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılıların tek hedefi seyircisinin desteğiyle Fenerbahçe'yi mağlup etmek.
Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk 11'i de şekillenmeye başladı.
Çene kemiğinde kırık bulunan Belhanda'yı derbiye hazır hale getirmeye çalışan sarı-kırmızılı kurmaylar hummalı bir çalışma içinde.