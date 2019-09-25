Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız isim tribüne

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle takımın başında olamayacak. Deneyimli teknik adamın derbi öncesi 11'i büyük ölçüde belli olurken sürpriz bir karar aşamasında olduğu kaydedildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 20:55 Güncelleme: 25.09.2019 20:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





