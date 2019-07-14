Galatasaray'da Fabian Delph olmazsa o isim geliyor

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Fernando Reges'in Sevilla'ya satılmasının ardından Badou Ndiaye ile de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim bu mevkiye acilen transfer yapılmasına yönelik talimat verdi. Terim'in talimatı üzerine orta sahaya faydalı olacak bir isim arayışına giren Galatasaraylı kurmayların ilk hedefi Premier Lig'de forma giyen Fabian Delph. İngiliz yıldızın birçok talibinin olması Aslan'ın gözünü korkuturken Delph'in transferinin gerçekleşmemesi durumunda farklı isimlerde yedekte tutuluyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

14 Temmuz 2019 Pazar 23:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





