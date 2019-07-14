Galatasaray'da Fabian Delph olmazsa o isim geliyor
Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Fernando Reges'in Sevilla'ya satılmasının ardından Badou Ndiaye ile de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim bu mevkiye acilen transfer yapılmasına yönelik talimat verdi. Terim'in talimatı üzerine orta sahaya faydalı olacak bir isim arayışına giren Galatasaraylı kurmayların ilk hedefi Premier Lig'de forma giyen Fabian Delph. İngiliz yıldızın birçok talibinin olması Aslan'ın gözünü korkuturken Delph'in transferinin gerçekleşmemesi durumunda farklı isimlerde yedekte tutuluyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...
14 Temmuz 2019 Pazar 23:04
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.
Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.
3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.