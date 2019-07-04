Galatasaray'da Ever Banega için kritik 48 saat
Galatasaray, 31 yaşındaki orta saha ile el sıkıştı ancak İspanyol ekibini henüz ikna edemedi. Banega, menajeri ve avukatını alıp Sevilla yönetimi ile görüşecek, kolaylık isteyecek.
4 Temmuz 2019 Perşembe 07:52
Güncelleme: 04.07.2019 07:52
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transfer listesinin başına Ever Banega'nın ismini yazmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar hem Sevilla hem de Arjantinli futbolcuyla görüşmelerini sürdürürken, işin futbolcu kısmı mutlu sonla tamamlandı.
Aslan, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3.2 milyon euro'dan anlaşmaya vardı.
Ancak kulübü Sevilla'yı bonservis pazarlıklarında ikna edemedi. Sarı-kırmızılı kulüp bu konuda sıkıntıya düşerken Ever Banega da devreye girdi.
'GİTMEK İSTİYORUM'
Kariyerine Cimbom'da devam etmek isteyen Ever Banega, sarı- kırmızılı yönetime bu konuda yardım edecek.