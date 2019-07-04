Galatasaray'da Ever Banega için kritik 48 saat

Galatasaray, 31 yaşındaki orta saha ile el sıkıştı ancak İspanyol ekibini henüz ikna edemedi. Banega, menajeri ve avukatını alıp Sevilla yönetimi ile görüşecek, kolaylık isteyecek.

4 Temmuz 2019 Perşembe 07:52 Güncelleme: 04.07.2019 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





