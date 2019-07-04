Galatasaray'da Ever Banega için kritik 48 saat - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'da Ever Banega için kritik 48 saat

Galatasaray, 31 yaşındaki orta saha ile el sıkıştı ancak İspanyol ekibini henüz ikna edemedi. Banega, menajeri ve avukatını alıp Sevilla yönetimi ile görüşecek, kolaylık isteyecek.
4 Temmuz 2019 Perşembe 07:52 Güncelleme: 04.07.2019 07:52
Galatasaray'da Ever Banega için kritik 48 saat

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transfer listesinin başına Ever Banega'nın ismini yazmıştı.

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Galatasaray'da Ever Banega için kritik 48 saat

Sarı-kırmızılılar hem Sevilla hem de Arjantinli futbolcuyla görüşmelerini sürdürürken, işin futbolcu kısmı mutlu sonla tamamlandı.

Galatasaray'da Ever Banega için kritik 48 saat

Aslan, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3.2 milyon euro'dan anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da Ever Banega için kritik 48 saat

Ancak kulübü Sevilla'yı bonservis pazarlıklarında ikna edemedi. Sarı-kırmızılı kulüp bu konuda sıkıntıya düşerken Ever Banega da devreye girdi.

Galatasaray'da Ever Banega için kritik 48 saat

'GİTMEK İSTİYORUM'
Kariyerine Cimbom'da devam etmek isteyen Ever Banega, sarı- kırmızılı yönetime bu konuda yardım edecek.

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