Galatasaray'da Diagne parasına iki yıldız!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Diagne'nin satışını bekleyen sarı-kırmızılılar, bu transferden 14 milyon Euro gibi bir bedel kazanmanın peşinde. Galatasaray'da bu satış gerçekleştiği an, iki yıldızla sözleşme imzalanacak...
21 Temmuz 2019 Pazar 11:27
Güncelleme: 21.07.2019 11:27
Galatasaray, bir yandan yeni sezona hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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