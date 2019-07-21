Galatasaray'da Diagne parasına iki yıldız! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Diagne parasına iki yıldız!

Galatasaray'da Diagne parasına iki yıldız!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Diagne'nin satışını bekleyen sarı-kırmızılılar, bu transferden 14 milyon Euro gibi bir bedel kazanmanın peşinde. Galatasaray'da bu satış gerçekleştiği an, iki yıldızla sözleşme imzalanacak...
21 Temmuz 2019 Pazar 11:27 Güncelleme: 21.07.2019 11:27
Galatasaray'da Diagne parasına iki yıldız!

Galatasaray, bir yandan yeni sezona hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Diagne parasına iki yıldız!

Aslan'da Diagne'nin satışının ardından gözler yeni gelecek isimlere çevrilecek.

Galatasaray'da Diagne parasına iki yıldız!

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yönetimden orta saha, kanat ve forvet transferi bekliyor.

Galatasaray'da Diagne parasına iki yıldız!

Golcü transferi için Falcao ismi gündeme gelirken, orta saha ve kanat transferleri de netlik kazandı.

Galatasaray'da Diagne parasına iki yıldız!

Senegalli oyuncunun satışını bekleyen Ever Banega, santrfor ve yerli pazarında Deniz Türüç konusu resmiyete kavuşacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN