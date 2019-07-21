Galatasaray'da Diagne parasına iki yıldız!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Diagne'nin satışını bekleyen sarı-kırmızılılar, bu transferden 14 milyon Euro gibi bir bedel kazanmanın peşinde. Galatasaray'da bu satış gerçekleştiği an, iki yıldızla sözleşme imzalanacak...

21 Temmuz 2019 Pazar 11:27 Güncelleme: 21.07.2019 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





