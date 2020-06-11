Galatasaray'da bombalar art arda! Tottenham'lı yıldız geliyor...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray, transferde gaza bastı. Marcao ve Luyundima'ya gelen teklifler üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ile anlaşması biten yıldız oyuncunun peşine düştü. Belçikalı futbolcuya 2 yıllık anlaşma önerilecek. İşte bomba transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri