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Galatasaray'da bombalar art arda! Tottenham'lı yıldız geliyor...
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray, transferde gaza bastı. Marcao ve Luyundima'ya gelen teklifler üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ile anlaşması biten yıldız oyuncunun peşine düştü. Belçikalı futbolcuya 2 yıllık anlaşma önerilecek. İşte bomba transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
11 Haziran 2020 Perşembe 06:40
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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.
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Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.
Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda o bölgelere transfer yapılması için de girişimler devam ediyor.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.
Marcao ve Luyundima'ya gelen teklifler üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, sürpriz bir isimle ilgilenmeye başladı.