Galatasarayda ayrılık şoku! - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'da ayrılık şoku!

    Yarıştığı tüm kulvarlarda başarılı olmanın hesaplarını yapan Galatasaray'da forma giyen Muğdat Çelik'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi.

    26 Kasım 2018 Pazartesi, 20:50:38 Güncelleme: 20:53:21
    Galatasarayda ayrılık şoku!

    Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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    Galatasarayda ayrılık şoku!

    Sarı-kırmızılıların, Akhisarspor forması giyen Seleznov'u kadrosuna katmayı planladığı ve Muğdat Çelik'i bu transferde önereceği öne sürüldü.

    Galatasarayda ayrılık şoku!

    MUĞDAT'IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA!

    Ajansspor'un haberine göre; ne oyuncuya ne de menajerine bu konuda herhangi bir talep ya da istek gelmedi.

    Galatasarayda ayrılık şoku!

    TERİM'DEN ŞANS BEKLİYOR

    Sarı-kırmızılı futbolcu Muğdat Çelik ise çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Futbolcu, "Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giymek her futbolcunun hayalidir. Ben de hocam Fatih Terim'den şans bekliyorum." görüşünde.

    Galatasarayda ayrılık şoku!

    Akhisarspor'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken Muğdat Çelik, bu sezon şu ana kadar lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 136 dakika sahada kaldı.

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