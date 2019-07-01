Galatasaray'da Aboubakar olmazsa o gelecek!

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim'in çok istediği Aboubakar için girişimlere başlanmıştı, ancak Galatasaray yıldız ismin transferinin olumsuz sonuçlanması halinde ikinci planını da belirledi...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22
Güncelleme: 01.07.2019 11:22
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.
3 kulvarda yarışabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Terim yönetime transfer listesini verdi.
Diagne'nin satışıyla maddi bir kazanç sağlamak isteyen yönetim, yapılacak transferleri bu paradan karşılamak istiyor.
Diagne'nin olası gidişi sonrası ise takıma katılması beklenen isimler de hazır.