Galatasaray'da Aboubakar olmazsa o gelecek!

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim'in çok istediği Aboubakar için girişimlere başlanmıştı, ancak Galatasaray yıldız ismin transferinin olumsuz sonuçlanması halinde ikinci planını da belirledi...