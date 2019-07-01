Galatasaray'da Aboubakar olmazsa o gelecek! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Aboubakar olmazsa o gelecek!

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim'in çok istediği Aboubakar için girişimlere başlanmıştı, ancak Galatasaray yıldız ismin transferinin olumsuz sonuçlanması halinde ikinci planını da belirledi...

1 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22 Güncelleme: 01.07.2019 11:22
Galatasaray'da Aboubakar olmazsa o gelecek!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Aboubakar olmazsa o gelecek!

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.

Galatasaray'da Aboubakar olmazsa o gelecek!

3 kulvarda yarışabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Terim yönetime transfer listesini verdi.

Galatasaray'da Aboubakar olmazsa o gelecek!

Diagne'nin satışıyla maddi bir kazanç sağlamak isteyen yönetim, yapılacak transferleri bu paradan karşılamak istiyor.

Galatasaray'da Aboubakar olmazsa o gelecek!

Diagne'nin olası gidişi sonrası ise takıma katılması beklenen isimler de hazır.

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