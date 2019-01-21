Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?

Galatasaray'da forvet çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Golcü transferinde ön plana çıkan 4 isimle ilgili önemli gelişmeler var. Alan Carvalho ile anlaşan ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirecek olan sarı kırmızlı ekip, 2. forvet için çalışmalarına hız verdi.
İşte Aslan'ın listesinde bulunan isimler...
21 Ocak 2019 Pazartesi 00:55
Güncelleme: 21.01.2019 10:44
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, Ankaragücü maçından sonra iki forvet alınacağını söylemişti İlk ismin Alan Carvalho olduğu kesin. İkinci golcü için adaylar çoğaldı.
İşte Galatasaray'ın golcü adayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
BENJAMIN TETTEH (22):
Galatasaray'da oyuncu gözlemcilerinin belirlediği ve Fatih Terim'in onayladığı Tetteh için kulübü Sparta Prag ile pazarlıklar olumlu seyrediyor.
Aslan, 22 yaşındaki golcü için Çekya kulübünün istediği 12.5 milyon Euro'yu 7.5'a kadar indirdi.
DEMBA BA (33):
Kısa süre önce Galatasaray'ın öncelik verdiği isimlerden biriydi.
Ancak sakatlık geçmişi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp 33 yaşındaki forvete çekimser yaklaşıyor. Cimbom, Senegalli golcüyü son alternatif olarak düşünüyor.