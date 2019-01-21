Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?

Galatasaray'da forvet çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Golcü transferinde ön plana çıkan 4 isimle ilgili önemli gelişmeler var. Alan Carvalho ile anlaşan ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirecek olan sarı kırmızlı ekip, 2. forvet için çalışmalarına hız verdi.

İşte Aslan'ın listesinde bulunan isimler...