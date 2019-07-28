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Galatasaray'a transferde kötü haber! "Transfer bitti derken..."
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesinde kamp yaptığı otelde basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Albayrak, Galatasaray'da transferde merak edilen konulara da açıklık getirirken kötü haberi verdi...
28 Temmuz 2019 Pazar 10:44
Güncelleme: 28.07.2019 10:46
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Albayrak açıkladı
Albayrak, basın mensuplarına transfer çalışmaları ile ilgili bilgiler verirken, Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceği hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Albayrak açıkladı
Galatasaray İkinci Başkanı nokta transferler yapacaklarını söyleyerek, "Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyoruz. Nokta transfer yapacağız.
Galatasaray'a transferde kötü haber! Albayrak açıkladı
Hocamız, istediği isimleri ve öncelikli olanları söylüyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz, alamadıklarımızda hocamız yeni isimleri söylüyor" dedi.
Galatasaray'a transferde kötü haber! Albayrak açıkladı
Albayrak, Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceği hakkında ise, Senegalli golcüyü değerini bulmadan göndermelerinin söz konusu olmadığını belirterek şunları söyledi;
Galatasaray'a transferde kötü haber! Albayrak açıkladı
"Diagne'yi illa ki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var.