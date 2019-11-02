Galatasaray'a transferde 3 şok birden!

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 ile geçen Galatasaray, oyun olarak yine taraftarını memnun edemedi. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ocak ayı için taraftarlarına transfer müjdesi vermişti. Ancak transferde yaşanan gelişmeler adeta şok etkisi yarattı...

2 Kasım 2019 Cumartesi 10:56 Güncelleme: 02.11.2019 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





