Galatasaray'a transferde 3 şok birden! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a transferde 3 şok birden!

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 ile geçen Galatasaray, oyun olarak yine taraftarını memnun edemedi. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ocak ayı için taraftarlarına transfer müjdesi vermişti. Ancak transferde yaşanan gelişmeler adeta şok etkisi yarattı...
2 Kasım 2019 Cumartesi 10:56 Güncelleme: 02.11.2019 11:03
Galatasaray'a transferde 3 şok birden!

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Galatasaray'a transferde 3 şok birden!

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Cemil Usta Sezonu'na da iddialı bir giriş yapmıştı ancak beklenilen performans sergilenemedi.

Galatasaray'a transferde 3 şok birden!

Şampiyonlar Ligi'nde gol dahi atamayan Aslan, Süper Lig'de de art arda beklenmedik sonuçlar aldı.

Galatasaray'a transferde 3 şok birden!

9 haftada yalnızca 3 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 13 puan topladı ve 7. sırada yer aldı.

Galatasaray'a transferde 3 şok birden!

Son olarak Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet sarı-kırmızılı takımda bardağı taşıran son damla oldu.

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