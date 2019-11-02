Galatasaray'a transferde 3 şok birden!

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 ile geçen Galatasaray, oyun olarak yine taraftarını memnun edemedi. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ocak ayı için taraftarlarına transfer müjdesi vermişti. Ancak transferde yaşanan gelişmeler adeta şok etkisi yarattı...
2 Kasım 2019 Cumartesi 10:56
Güncelleme: 02.11.2019 11:03
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Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Cemil Usta Sezonu'na da iddialı bir giriş yapmıştı ancak beklenilen performans sergilenemedi.
Şampiyonlar Ligi'nde gol dahi atamayan Aslan, Süper Lig'de de art arda beklenmedik sonuçlar aldı.
9 haftada yalnızca 3 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 13 puan topladı ve 7. sırada yer aldı.
Son olarak Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet sarı-kırmızılı takımda bardağı taşıran son damla oldu.