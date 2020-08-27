Galatasaray'a takas şoku! Transfer planı elde patladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Galatasaray'a takas şoku! Transfer planı elde patladı

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Orta saha arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı takımda takas formülü düşünülüyordu ancak yönetime gelen yanıt şok etkisi yarattı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:38 Güncelleme: 27.08.2020 15:38
Galatasaray'a takas şoku! Transfer planı elde patladı

Galatasaray transferde orta sahaya öncelik verirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'a takas şoku! Transfer planı elde patladı

Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya'da devam ediyor.

Galatasaray'a takas şoku! Transfer planı elde patladı

Transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar'ı kadrosuna katan Galatasaray'da gündem orta saha transferi...

Galatasaray'a takas şoku! Transfer planı elde patladı

PLANLAR ALT ÜST OLDU!
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray bir taşta iki kuş vurmaya hazırlanıyordu ancak beklenmedik gelişme planları alt üst etti.

Galatasaray'a takas şoku! Transfer planı elde patladı

Seri için Premier Lig'e yeniden yükselen Fulham ile pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, Babel kozunu öne sürdü.

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