Galatasaray'a takas şoku! Transfer planı elde patladı
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Orta saha arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı takımda takas formülü düşünülüyordu ancak yönetime gelen yanıt şok etkisi yarattı.
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:38
Güncelleme: 27.08.2020 15:38
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Galatasaray transferde orta sahaya öncelik verirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya'da devam ediyor.
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