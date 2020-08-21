Galatasaray'a ön libero transferinde Tottenham rakip oldu!

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Galatasaray, transferde de vites yükseltiyor. Sarı-kırmızılı ekip, takımda kiralık sözleşmeleri sona eren Seri ve Lemina'nın yerine bir yandan alternatif arayışı içerisinde. Teknik direktör Fatih Terim'in istediği genç ön liberodan ise kötü haber geldi. Galatasaray'a bu transferde Tottenham rakip oldu. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)