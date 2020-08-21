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Galatasaray'a ön libero transferinde Tottenham rakip oldu!
Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Galatasaray, transferde de vites yükseltiyor. Sarı-kırmızılı ekip, takımda kiralık sözleşmeleri sona eren Seri ve Lemina'nın yerine bir yandan alternatif arayışı içerisinde. Teknik direktör Fatih Terim'in istediği genç ön liberodan ise kötü haber geldi. Galatasaray'a bu transferde Tottenham rakip oldu. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
21 Ağustos 2020 Cuma 11:55
Güncelleme: 21.08.2020 11:55
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Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde de nokta atışı yaparak önemli isimleri renklerine bağlamayı hedefliyor.
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Sarı-kırmızılı ekip, geride bıraktığımız sezon takımda kiralık olarak forma giyen Seri ve Lemina'nın ardından orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği adaydan ise kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılara bu transferde İngiliz devi Tottenham rakip oldu. İşte ayrıntılar...
Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa Ligue 1'e veda eden Toulouse'da, takımın önemli isimlerinden olan Ibrahim Sangare transferin gözde ismi konumuna geldi.
Galatasaray'ın da istediği 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için devreye giren son takım ise Premier Lig ekiplerinden Tottenham oldu.