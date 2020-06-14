Galatasaray'a müjde! Fesih için anlaşma sağlandı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Galatasaray'a müjde! Fesih için anlaşma sağlandı

Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan yıldız futbolcudan iyi haber geldi. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, kulübünü sözleşme feshi konusunda ikna ettiği öne sürüldü. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

14 Haziran 2020 Pazar 10:19
Galatasaray'a müjde! Fesih için anlaşma sağlandı

Süper Lig'e verilen corona virüsü salgını arasında yeni sezonun transfer planlamasını yapan Galatasaray, listesine sürpriz bir ismi almıştı.

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Galatasaray'a müjde! Fesih için anlaşma sağlandı

Sarı-kırmızılı teknik heyet, takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu elde tutamaması durumunda alternatifini de belirlemişti.

Galatasaray'a müjde! Fesih için anlaşma sağlandı

O isimden Galatasaray'a müjde geldi. İşte Cezayir basınında çıkan haberin detayları...

Galatasaray'a müjde! Fesih için anlaşma sağlandı

Competition'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli'de forma giyen Youcef Belaili, yönetimle görüşme yaparak sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

Galatasaray'a müjde! Fesih için anlaşma sağlandı

Haberde oyuncuyla Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ifade edilirken, futbolcunun adının Asya Şampiyonlar Ligi'nin kalan karşılaşmaları için listeden çıkartılmasının ayrılık söylentilerini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

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