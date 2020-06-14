Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan yıldız futbolcudan iyi haber geldi. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, kulübünü sözleşme feshi konusunda ikna ettiği öne sürüldü. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Haziran 2020 Pazar 10:19
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Süper Lig'e verilen corona virüsü salgını arasında yeni sezonun transfer planlamasını yapan Galatasaray, listesine sürpriz bir ismi almıştı.
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Sarı-kırmızılı teknik heyet, takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu elde tutamaması durumunda alternatifini de belirlemişti.
O isimden Galatasaray'a müjde geldi. İşte Cezayir basınında çıkan haberin detayları...
Competition'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli'de forma giyen Youcef Belaili, yönetimle görüşme yaparak sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.
Haberde oyuncuyla Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ifade edilirken, futbolcunun adının Asya Şampiyonlar Ligi'nin kalan karşılaşmaları için listeden çıkartılmasının ayrılık söylentilerini güçlendirdiğine dikkat çekildi.