Galatasaray'a müjde! Fesih için anlaşma sağlandı

Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan yıldız futbolcudan iyi haber geldi. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, kulübünü sözleşme feshi konusunda ikna ettiği öne sürüldü. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)