Galatasaraya Modestede kötü Origiden iyi haber! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'a Modeste'de kötü Origi'den iyi haber!

    Golcü transferine yoğunlaşan Galatasaray'a bir iyi haber bir de kötü haber geldi.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 12:12:24
    Galatasaraya Modestede kötü Origiden iyi haber!

    Galatasaray'ın sezon başında transfer etmek istediği Anthony Modeste, idmanlara devam ettiği eski takımı Köln'le protokol imzaladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaraya Modestede kötü Origiden iyi haber!

    3 aylık protokol 15 Ocak'ta sona erecek. Eğer Fransız oyuncu, Çin ekibinden bonservisini almayı başarırsa, Köln kendisiyle resmi sözleşme imzalayacak.

    Galatasaraya Modestede kötü Origiden iyi haber!

    Aksi taktirde idmanlara çıkmasına izin verilmeyecek.

    Galatasaraya Modestede kötü Origiden iyi haber!

    ORİGİ İÇİN GÖZLER İNSİGNE'DE

    Divock Origi'ye göz koyan Galatasaray'ın kulağı Liverpool'un istediği İnsigne'de...

    Galatasaraya Modestede kötü Origiden iyi haber!

    Napoli ile İnsigne için görüşmelere başlandığı iddia edilirken sarı-kırmızılı yönetim ise İnsigne transferi sonrasında Belçikalı golcünün tamamen boşa çıkacağına inanıyor.

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