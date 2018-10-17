Galatasaraya Modestede kötü Origiden iyi haber! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a Modeste'de kötü Origi'den iyi haber!
Golcü transferine yoğunlaşan Galatasaray'a bir iyi haber bir de kötü haber geldi.
17 Ekim 2018 Çarşamba, 12:12:24
Galatasaray'ın sezon başında transfer etmek istediği Anthony Modeste, idmanlara devam ettiği eski takımı Köln'le protokol imzaladı.
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3 aylık protokol 15 Ocak'ta sona erecek. Eğer Fransız oyuncu, Çin ekibinden bonservisini almayı başarırsa, Köln kendisiyle resmi sözleşme imzalayacak.
Aksi taktirde idmanlara çıkmasına izin verilmeyecek.
ORİGİ İÇİN GÖZLER İNSİGNE'DE
Divock Origi'ye göz koyan Galatasaray'ın kulağı Liverpool'un istediği İnsigne'de...
Napoli ile İnsigne için görüşmelere başlandığı iddia edilirken sarı-kırmızılı yönetim ise İnsigne transferi sonrasında Belçikalı golcünün tamamen boşa çıkacağına inanıyor.