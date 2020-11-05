Galatasaray'a kötü haber! Monaco'dan flaş Onyekuru kararı
Galatasaray'ın ocak ayında kiralık olarak yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi. Monaco Kulübü, Nijeryalı yıldızın transferiyle ilgili flaş bir karar karar aldı. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı takımın eli kolu bağlandı. İşte o karar ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
05 Kasım 2020 Perşembe 09:00, Güncelleme 05.11.2020 09:09
Galatasaray'a kötü haber! Monaco'dan flaş Onyekuru kararı