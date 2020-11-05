Galeri Galatasaray Galatasaray'a kötü haber! Monaco'dan flaş Onyekuru kararı

Galatasaray'a kötü haber! Monaco'dan flaş Onyekuru kararı

Galatasaray'ın ocak ayında kiralık olarak yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü Henry Onyekuru'dan kötü haber geldi. Monaco Kulübü, Nijeryalı yıldızın transferiyle ilgili flaş bir karar karar aldı. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı takımın eli kolu bağlandı. İşte o karar ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray'a kötü haber! Monaco'dan flaş Onyekuru kararı

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