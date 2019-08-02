Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan gönderilmek istenen tecrübeli futbolcunun talibi çıktı. Sürpriz gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2 Ağustos 2019 Cuma 15:40
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Kadrosuna önemli isimleri katmaya devam eden Galatasaray, son olarak milli futbolcu Emre Mor'u renklerine bağladı.
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Golcü transferinde ise Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılı takımda forvet konusunda bir gelişme daha yaşandı.
İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre Fransa Ligue 1'den sürpriz bir ekip Mitroglou'na talip oldu.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Yunan futbolcuyu, Nantes'ın istediği ifade edildi.
Hücum hattında dar bir rotasyona sahip olan Fransız ekibinin, bu bölgede alternatifleri artırmak adına 31 yaşındaki golcüyü kiralamak istedikleri ortaya çıktı.