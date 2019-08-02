Galatasaray'a iyi haber! Talibi çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray'a iyi haber! Talibi çıktı

Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan gönderilmek istenen tecrübeli futbolcunun talibi çıktı. Sürpriz gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2 Ağustos 2019 Cuma 15:40
Galatasaray'a iyi haber! Talibi çıktı

Kadrosuna önemli isimleri katmaya devam eden Galatasaray, son olarak milli futbolcu Emre Mor'u renklerine bağladı.

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Galatasaray'a iyi haber! Talibi çıktı

Golcü transferinde ise Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılı takımda forvet konusunda bir gelişme daha yaşandı.

Galatasaray'a iyi haber! Talibi çıktı

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre Fransa Ligue 1'den sürpriz bir ekip Mitroglou'na talip oldu.

Galatasaray'a iyi haber! Talibi çıktı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Yunan futbolcuyu, Nantes'ın istediği ifade edildi.

Galatasaray'a iyi haber! Talibi çıktı

Hücum hattında dar bir rotasyona sahip olan Fransız ekibinin, bu bölgede alternatifleri artırmak adına 31 yaşındaki golcüyü kiralamak istedikleri ortaya çıktı.

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