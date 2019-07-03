Galatasaray'a İtalyan golcü geliyor

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Golcü arayışlarını sürdüren Aslan, bu kez gözüne İtalyan bir golcü kestirdi. İşte Galatasaray'ın istediği o isim...