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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a İtalyan golcü geliyor

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Golcü arayışlarını sürdüren Aslan, bu kez gözüne İtalyan bir golcü kestirdi. İşte Galatasaray'ın istediği o isim...

3 Temmuz 2019 Çarşamba 07:51 Güncelleme: 03.07.2019 07:51
Galatasaray'a İtalyan golcü geliyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a İtalyan golcü geliyor

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.

Galatasaray'a İtalyan golcü geliyor

3 kulvarda yarışabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Terim yönetime transfer listesini verdi.

Galatasaray'a İtalyan golcü geliyor

Diagne'nin satışıyla maddi bir kazanç sağlamak isteyen yönetim, yapılacak transferleri bu paradan karşılamak istiyor.

Galatasaray'a İtalyan golcü geliyor

Diagne'nin olası gidişi sonrası ise takıma katılması beklenen isimler de hazır.

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