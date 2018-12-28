Galatasaraya iki stoper! Interden Miranda, Laziodan Luiz Felipe... - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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Galatasaray'a iki stoper! Inter'den Miranda, Lazio'dan Luiz Felipe...

Galatasaray'da, devre arası transfer döneminde stoper bölgesinde hareketli zamanlar yaşanacak. Sezon içinde teknik direktör Fatih Terim'in en çok şans verdiği 3 isim, Maicon, Ozan Kabak ve Serdar Aziz'in ayrılma ihtimallerinin olması, sarı kırmızılı ekibi bu bölgeye birden fazla takviyeye zorluyor.
28 Aralık 2018 Cuma, 19:49:25 Güncelleme: 19:52:00
Galatasaraya iki stoper! Interden Miranda, Laziodan Luiz Felipe...

Galatasaray'da Serdar Aziz ile yolların ayrılacağının kesinleşmesinin ardından stoper arayışları hız kazandı.

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Galatasaraya iki stoper! Interden Miranda, Laziodan Luiz Felipe...

Ozan Kabak ile sözleşme yenilenememesi ve Maicon'un da ayrılma ihtimali olması sarı kırmızılı ekibi 2 stoper transferine itti.

Galatasaraya iki stoper! Interden Miranda, Laziodan Luiz Felipe...

Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, gözünü İtalya'dan isimlere dikti.

Galatasaraya iki stoper! Interden Miranda, Laziodan Luiz Felipe...

Maicon, Serdar Aziz ve Ozan Kabak'tan gelecek bonservis bedellerini yine bu bölgeye harcayacak olan Galatasaray yönetiminin ilk hedefi İtalyan devi Inter'den.

Galatasaraya iki stoper! Interden Miranda, Laziodan Luiz Felipe...

Atletico Madrid'de gösterdiği başarılı performanstan sonra İtalyan devi Inter'e geçen Miranda, sarı kırmızılı ekibin öncelikli hedefi.

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