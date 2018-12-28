Galatasaraya iki stoper! Interden Miranda, Laziodan Luiz Felipe...

Galatasaray'a iki stoper! Inter'den Miranda, Lazio'dan Luiz Felipe...

Galatasaray'da, devre arası transfer döneminde stoper bölgesinde hareketli zamanlar yaşanacak. Sezon içinde teknik direktör Fatih Terim'in en çok şans verdiği 3 isim, Maicon, Ozan Kabak ve Serdar Aziz'in ayrılma ihtimallerinin olması, sarı kırmızılı ekibi bu bölgeye birden fazla takviyeye zorluyor.

28 Aralık 2018 Cuma, 19:49:25 Güncelleme: 19:52:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





