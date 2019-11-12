Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi! 

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir eksikliği hissedilen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
12 Kasım 2019 Salı 08:53 Güncelleme: 12.11.2019 09:42
Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi!

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmuş ve yıldız transferlerle kadrosunu güçlendirmişti.

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Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi!

Yapılan transferlerden şu ana kadar beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezondan uzak bir görüntü çizdi.

Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi!

Fernando'nun Sevilla'ya satılması ve Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitip Monaco ile anlaşması iki büyük eksiklik olarak dikkat çekmişti.

Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 16 gol ve 6 asistlik performans sergileyen genç yıldız adayı şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.

Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi!

Sarı-kırmızılı kurmaylar Onyekuru'nun yerine Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Emre Mor takviyeleri yapmıştı.

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