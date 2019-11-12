Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi!

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir eksikliği hissedilen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

12 Kasım 2019 Salı 08:53 Güncelleme: 12.11.2019 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





