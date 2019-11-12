Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi! 

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir eksikliği hissedilen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
12 Kasım 2019 Salı 08:53
Güncelleme: 12.11.2019 09:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmuş ve yıldız transferlerle kadrosunu güçlendirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yapılan transferlerden şu ana kadar beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezondan uzak bir görüntü çizdi.
Fernando'nunSevilla'ya satılması ve HenryOnyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitip Monaco ile anlaşması iki büyük eksiklik olarak dikkat çekmişti.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 16 gol ve 6 asistlik performans sergileyen genç yıldız adayı şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.
Sarı-kırmızılı kurmaylar Onyekuru'nun yerine RyanBabel, Jimmy Durmaz ve Emre Mor takviyeleri yapmıştı.