Galatasaraya Fernando Muslera müjdesi! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
30 Eylül 2018 Pazar, 00:56:19
Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
Erzurumspor maçında sakatlanan isimlerden biri de Fernando Muslera olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
Uruguaylı eldiven karşılaşma sırasında bir süre yerde oturmuştu. Ardından maça devam etmişti.
Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
Yapılan kontrollerde Muslera'da bir sıkıntı görülmedi. 32 yaşındaki kaleci, Porto deplasmanında yine kalede olacak.
Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
İmparator, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik deplasmanda Muslera'nın tecrübesine güveniyor.
Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
Uurguaylı kaleci, 2011 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'dan Galatasaray'a 6,75 milyon euro'ya transfer oldu.