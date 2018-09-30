Galatasaraya Fernando Muslera müjdesi! - Galeri - Fotomaç
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    GALERİ

    Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!

    30 Eylül 2018 Pazar, 00:56:19
    Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
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    • 10
    Galatasaraya Fernando Muslera müjdesi!

    Erzurumspor maçında sakatlanan isimlerden biri de Fernando Muslera olmuştu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
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    • 10
    Galatasaraya Fernando Muslera müjdesi!

    Uruguaylı eldiven karşılaşma sırasında bir süre yerde oturmuştu. Ardından maça devam etmişti.

    Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
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    • 10
    Galatasaraya Fernando Muslera müjdesi!

    Yapılan kontrollerde Muslera'da bir sıkıntı görülmedi. 32 yaşındaki kaleci, Porto deplasmanında yine kalede olacak.

    Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
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    • 10
    Galatasaraya Fernando Muslera müjdesi!

    İmparator, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik deplasmanda Muslera'nın tecrübesine güveniyor.

    Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
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    Galatasaraya Fernando Muslera müjdesi!

    Uurguaylı kaleci, 2011 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'dan Galatasaray'a 6,75 milyon euro'ya transfer oldu.

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