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Galatasaray'a Falcao şoku! Kolombiyalı yıldız hakkında şoke eden iddia
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan ve taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Falcao hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. 33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun Manchester United'a transferi sırasında The Sun'ın "özel haber" başlığı ile duyurduğu haberde Falcao'nun yaşının bilinenden 2 yaş daha büyük olduğu iddia edildi. İşte Falcao'nun yaşı hakkındaki o iddialar ve belgeler...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:06
Güncelleme: 22.07.2019 18:14
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Monaco'da forma giyen Kolombiyalı Radamel Falcao bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde bir numara olarak yer alıyor.
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Diagne'yi göndererek forvet hattını Falcao ile doldurmak isteyen Galatasaray, yıldız forvet için tüm şartları zorluyor.
Ancak sarı-kırmızılı yönetim ve taraftarlar tarafından çok istenen Falcao transferinde Galatasaray'ı geri adım attırabilecek bir iddia ortaya çıktı.
Falcao'nun Manchester United'a transferi sırasında ortaya çıkan bazı belgelere göre yıldız futbolcunun yaşını 2 yaş küçülttüğü iddia edildi.
İlkokula kayıt belgelerine dayandırılan iddialara göre Radamel Falcao'nun doğum tarihinin 10 Şubat 1986 değil, 10 Şubat 1984 olduğu belirtildi.