Galatasaray'a Emre Mor müjdesi! İşte o açıklama - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'a Emre Mor müjdesi! İşte o açıklama

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Emre Mor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun menajerlik şirketi, Galatasaray Kulubü'nün Emre Mor transferinde kendilerini saf dışı bırakmak istediklerini iddia etmiş ve konuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Transferi yılan hikayesine dönen 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
16 Temmuz 2019 Salı 11:21
Galatasaray'a Emre Mor müjdesi! İşte o açıklama

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı Emre Mor transferinde büyük bir krizle karşılaşmıştı.

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Galatasaray'a Emre Mor müjdesi! İşte o açıklama

Galatasaray'ın kendilerini saf dışı bırakmak istediğini iddia eden WBD Capital isimli şirket bir açıklama yayınlayarak, kendilerine oyuncudan ve sarı-kırmızılı kulüpten cevap gelmediğini bildirdi.

Galatasaray'a Emre Mor müjdesi! İşte o açıklama

"Galatasaray'ın Emre Mor transferinde engel olmuyoruz" diyen şirketin CEO'su Erik Alonso yayınladığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'a Emre Mor müjdesi! İşte o açıklama

"Hanginiz bedavaya çalışırsınız ki? Şirketimizdeki insanların aileleri var ve onları geçindirmek için para kazanmaları gerekiyor. Şunu da söyleyeyim; Galatasaray taraftarları, idarecilerinden büyüktür."

Galatasaray'a Emre Mor müjdesi! İşte o açıklama

İSTANBUL'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Erik Alonso yayınladığı açıklamaların ardından Twitter hesabı üzerinden İstanbul'da olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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