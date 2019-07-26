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26 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'a dünya yıldızı ön libero!

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges'in İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya transfer olmasının ardından, ön libero arayışları içerisine giren Galatasaray, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Sarı-kırmızılı takım yıldız futbolcu için ilk teklifini de yaptı. İşte detaylar...

26 Temmuz 2019 Cuma 15:05 Güncelleme: 26.07.2019 15:05
Galatasaray'a dünya yıldızı ön libero!

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılarak İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges'in yerini doldurmaya çalışıyor.

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Galatasaray'a dünya yıldızı ön libero!

Sarı-kırmızılı ekip bu bağlamda sürdürdüğü transfer çalışmalarında hedef ismi belirledi.

Galatasaray'a dünya yıldızı ön libero!

Ön libero arayışı içerisinde olan Aslan, aradığı oyuncuyu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da buldu.

Galatasaray'a dünya yıldızı ön libero!

Takvim'in haberine göre Galatasaray, Morgen Schneiderlin için İngiliz ekibine ilk teklifini yaptı.

Galatasaray'a dünya yıldızı ön libero!

Fransız futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin 1.5 milyon Euro kiralama teklifinde bulunduğu Fransız oyuncuya ise 3.5 milyon Euro yıllık önerdiği ortaya çıktı.

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