Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges'in İspanya La Liga takımlarından Sevilla'ya transfer olmasının ardından, ön libero arayışları içerisine giren Galatasaray, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Sarı-kırmızılı takım yıldız futbolcu için ilk teklifini de yaptı. İşte detaylar...
26 Temmuz 2019 Cuma 15:05
Güncelleme: 26.07.2019 15:05
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Galatasaray, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılarak İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges'in yerini doldurmaya çalışıyor.
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Sarı-kırmızılı ekip bu bağlamda sürdürdüğü transfer çalışmalarında hedef ismi belirledi.
Ön libero arayışı içerisinde olan Aslan, aradığı oyuncuyu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da buldu.
Takvim'in haberine göre Galatasaray, Morgen Schneiderlin için İngiliz ekibine ilk teklifini yaptı.
Fransız futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin 1.5 milyon Euro kiralama teklifinde bulunduğu Fransız oyuncuya ise 3.5 milyon Euro yıllık önerdiği ortaya çıktı.