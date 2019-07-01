Galatasaray'ın transferlerde kaynak yaratmak için satmayı planladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne'de dikkat çeken bir gelişme oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu sosyal medya hesabından geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalara imzasını attı.
1 Temmuz 2019 Pazartesi 16:02
Güncelleme: 01.07.2019 16:12
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Senegalli golcü için Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu iyi bir miktara satarak yapacağı transferler için kaynak yaratmak istiyordu.
Diagne'nin adı son dönemlerde Suudi Arabistan kulübü Al Nasr ile anılıyordu ancak golcü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile şaşkınlığa neden oldu.
Süper Lig'in son gol kralı Diagne hakkında çıkan haberler yanıt olarak şu ifadeleri kullandı;
"4 yıllık sözleşmem var. Kalmaya karar verdim. Hakkımda çok fazla şey söyleniyor artık beni konuşmayın. Nereye gideceğime kendim karar veririm. Arabistan'a gitmiyorum, anladınız mı?"