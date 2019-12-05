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Galatasaray'a Çin'den transfer sürprizi! Dünyaca ünlü yıldız...
Ara transfer döneminde bir kanat forvet arayan Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru ile yakından ilgilendiği belirtilirken, transferde sürpriz bir gelişme yaşanabilir... Sarı-kırmızılılar, Çin'de forma giyen Belçikalı yıldızı Türkiye'ye getirebilir... İşte detaylar...
5 Aralık 2019 Perşembe 13:46
Güncelleme: 05.12.2019 13:46
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Sezon başında 'rüya kadro' kurarak takıma Radamel Falcao, Nzonzi, Seri, Lemina gibi yıldızları dahil eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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Teknik direktör Fatih Terim, yapılan bu transferlerden memnun kalmazken, düşük performansları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan oyunculardan kurtulmak istiyor...
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar Terim'i başka isimlere yöneltirken, Ocak transfer sezonunda sürprizlerin art arda gelmesi bekleniyor...
Sarı-kırmızılı taraftarların çok istediği ve adeta mazisinde bir yara olarak kaldığı Henry Onyekuru, Galatasaray'ın transferdeki ilk tercihi olacak...
Galatasaraylı kurmaylar, Monaco ile görüşmelerini sıklaştırırken, ara transfer döneminde resmi imzayı attırmak için büyük çaba sarf ediyor...