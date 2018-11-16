Galatasaraya büyük müjde! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a büyük müjde!
Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi.
16 Kasım 2018 Cuma, 11:35:00
Galatasaray'da Yuto Nagatomo sevinci…
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Teknik direktör Fatih Terim, Schalke 04 ile oynanan maçta göğsüne çarpan topla sakatlanan ve 'akciğer sönmesi' tanısı konulan Japon oyuncuyu, milli aradan sonra takıma yeniden monte edecek.
İmparator, Japon sol beki 23 Kasım cuma günü Türk Telekom'da oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde sonradan oyuna sokacak ve öğrencisine maç kondisyonu kazandıracak.
DERBİNİN KİLİT İSMİ
Tecrübeli teknik adam, Nagatomo'nun bu maç sonrasındaki durumuna göre hareket edecek.
Eğer oyuncu sorunsuz bir şekilde mücadeleyi tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşmasında da forma giyecek.