Galatasaray'a Banega'dan şok haber!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar birçok isim ile anlaşma sağlarken, Ever Banega transferi içinde girişimlerini sürdürüyordu. Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde açıklaması beklenen Banega için Sevilla cephesinden şok bir açıklama geldi. İşte detaylar...
2 Temmuz 2019 Salı 22:04
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Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
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Sarı-kırmızılı kulüp önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için temaslarına devam ederken birçok ismi de açıklayarak transfer gündemini ısıtmıştı.
Aslan geçtiğimiz günlerde Ryan Babel, Ozornwafor, Adem Büyük gibi isimleri açıklayarak taraftarlarını mutlu etmişti. Transferde hız kesmeyen Galatasaray bugün de Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
UEFA ile yapılan anlaşmaya göre transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Galatasaray'da ilk aday Mbaye Diagne.
Senegalli golcünün bekleneni verememesi üzerine takımdan gönderilmesi planlanırken, yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.