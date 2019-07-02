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02 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'a Banega'dan şok haber!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar birçok isim ile anlaşma sağlarken, Ever Banega transferi içinde girişimlerini sürdürüyordu. Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde açıklaması beklenen Banega için Sevilla cephesinden şok bir açıklama geldi. İşte detaylar...
2 Temmuz 2019 Salı 22:04
Galatasaray'a Banega'dan şok haber!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

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Galatasaray'a Banega'dan şok haber!

Sarı-kırmızılı kulüp önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için temaslarına devam ederken birçok ismi de açıklayarak transfer gündemini ısıtmıştı.

Galatasaray'a Banega'dan şok haber!

Aslan geçtiğimiz günlerde Ryan Babel, Ozornwafor, Adem Büyük gibi isimleri açıklayarak taraftarlarını mutlu etmişti. Transferde hız kesmeyen Galatasaray bugün de Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'a Banega'dan şok haber!

UEFA ile yapılan anlaşmaya göre transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Galatasaray'da ilk aday Mbaye Diagne.

Galatasaray'a Banega'dan şok haber!

Senegalli golcünün bekleneni verememesi üzerine takımdan gönderilmesi planlanırken, yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

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