Galatasaray'a Banega'dan şok haber!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar birçok isim ile anlaşma sağlarken, Ever Banega transferi içinde girişimlerini sürdürüyordu. Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde açıklaması beklenen Banega için Sevilla cephesinden şok bir açıklama geldi. İşte detaylar...

2 Temmuz 2019 Salı 22:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





