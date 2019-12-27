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Galatasaray'a Amerika'dan şoke eden haber! Terim'in gözdesiydi...
Ara transfer için çalışmalarına devam eden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı... Sarı-kırmızılılar, son olarak oynadığı Göztepe karşılaşmanın ardından değişimin sinyallerini vermiş ve yıldız isimleri kadrosuna katacağını duyurmuştu... Yaşanan bu gelişmelerin ardından flaş bir haber yurt dışından geldi! İşte Fatih Terim'i transferde yıkan gelişme... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
27 Aralık 2019 Cuma 17:46
Güncelleme: 27.12.2019 17:54
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Galatasaray ara transfer için 5. vitese taktı!
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Kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temaslarını sürdüren Süper Lig devi, yapılacak takviyelerin yanında takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalarına devam ediyor.
Bu kulüplerden biri de ligin ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Galatasaray geliyor..
Sarı-kırmızılılar sezon başında büyük ümitlerle kadrosuna kattığı bazı isimlerden istediği verimi bir türlü alamadı ve ara transfer döneminde o isimlerden bazılarıyla yollarını ayırma kararı almıştı..
O isimlerin başında ise Steven Nzonzi geliyor. Galatasaray'da Nzonzi geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı..