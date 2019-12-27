Galatasaray'a Amerika'dan şoke eden haber! Terim'in gözdesiydi...

Ara transfer için çalışmalarına devam eden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı... Sarı-kırmızılılar, son olarak oynadığı Göztepe karşılaşmanın ardından değişimin sinyallerini vermiş ve yıldız isimleri kadrosuna katacağını duyurmuştu... Yaşanan bu gelişmelerin ardından flaş bir haber yurt dışından geldi! İşte Fatih Terim'i transferde yıkan gelişme... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

27 Aralık 2019 Cuma 17:46 Güncelleme: 27.12.2019 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





