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Galatasaray yöntemini belirledi! İki yıldızı böyle alacak
Devre arası transfer döneminde kadrosuna eski yıldızı Henry Onyekuru'yu katmak isteyen Galatasaray, UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerine takılmamak için stratejisini belirledi. Sarı-kırmızılı takım, ilgilendiği bir diğer ismi ise sezon sonunda bedavaya renklerine bağlayacak. İşte detaylar...
20 Aralık 2019 Cuma 08:21
Güncelleme: 20.12.2019 08:32
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Yaz transfer döneminde menajer Özgün Koyutürk'le çalışan Galatasaray, Koyutürk aracılığıyla Steven Nzonzi ve Jean Michael Seri'yi kiralarken, Falcao'yu da kadrosuna kattı.
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Bu üç isimden de beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon iş yaptığı menajer William D'Avila ile tekrar çalışma kararı aldı.
BadouNdiaye ve GarryRodrigues'in satışından Galatasaray'ın 25 milyon Euro kazanmasını sağlayan D'Avila, menajerliğini yaptığı HenryOnyekuru ve Emre Kılınç'ı da sarı-kırmızılı takıma getirecek.
Sabah'ta yer alan habere göre Onyekuru'nun bir buçuk yıllığına kiralanması konusunda Monaco'yu ikna eden D'Avila, Galatasaray'ın FFP'ye takılmaması için 2.5 milyon Euro kiralama bedelini yeni sezonda ödetecek.
Ocak ayında Onyekuru'ya kavuşacak Galatasaray, haziran ayında ise Emre Kılınç'ı bedavaya kadrosuna katacak.