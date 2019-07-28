Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam

Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde atağa kalktı. Orta sahada ciddi bir eksiklik hisseden sarı-kırmızılılar aradığı futbolcuyu İtalya'da buldu. Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenilen yıldız futbolcunun Cimbom'dan ne kadar ücret olacağı da belli oldu. İşte detaylar...
28 Temmuz 2019 Pazar 11:57 Güncelleme: 28.07.2019 12:08
Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun en büyük şampiyon adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
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Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam

Sarı-kırmızılılar takımdan ayrılan futbolcuların yerini doldurmaya devam ediyor.

Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam

Hazırlık maçlarında orta sahada büyük bir eksikliğin hissedildiği Cimbom'da yeni 'Pitbull' İtalya'dan geliyor.

Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam
Galatasaray, kadrosuna dünyaca ünlü bir yıldızı katmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...
Galatasaray yeni 'Pitbull'unu İtalya'da buldu! Anlaşma tamam

Avusturya'da oynadığı iki hazırlık maçında orta sahasındaki boşluk göze batan Galatasaray'da aranan kan İtalya'da bulundu.

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