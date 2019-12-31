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Galatasaray yeni golcüsüne imzayı attırdı! İşte o sözleşme
Galatasaray ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamazken, sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyordu. Bu planlar doğrultusunda sol bek mevkisine Saracchi'yi 1.5 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray, ikinci bombasını santrfor mevkisine yaptı. Sarı-kırmızılılar ilk olarak FOTOMAÇ.COM.TR'nin duyurduğu golcü futbolcuyla 6 aylık sözleşme imzaladı. İşte sözleşmenin detayları...
31 Aralık 2019 Salı 23:51
Güncelleme: 31.12.2019 23:57
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Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar transfere erken bir giriş yaptı ve bombaları ardı ardına patlattı.
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Sarı-kırmızılı takım sezonun ilk yarısında aldığı sonuçlarla taraftarını üzmüş ve topladığı 27 puanla 7. sırada yer aldı.
Lider Sivasspor'la arasında 10 puan fark bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde silbaştan bir kadro kurarak aradaki farkı eritip şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu kurmak için kolları sıvamıştı.
Teknik direktör Fatih Terim, hemen her açıklamasında ocak ayını işaret etmiş ve yapılacak olan büyük değişimin sinyallerini vermişti.
Sezonun ilk yarısının bitmesinin ardından transferde somut adımlar atmaya başlayan sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızları imza aşamasına getirmişti.