Galatasaray yeni golcüsüne imzayı attırdı! İşte o sözleşme

Galatasaray ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamazken, sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyordu. Bu planlar doğrultusunda sol bek mevkisine Saracchi'yi 1.5 yıllığına kadrosuna katan Galatasaray, ikinci bombasını santrfor mevkisine yaptı. Sarı-kırmızılılar ilk olarak FOTOMAÇ.COM.TR'nin duyurduğu golcü futbolcuyla 6 aylık sözleşme imzaladı. İşte sözleşmenin detayları...

31 Aralık 2019 Salı 23:51 Güncelleme: 31.12.2019 23:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





