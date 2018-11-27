Galatasaray tur şansını sürdürme peşinde! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray tur şansını sürdürme peşinde!
G.Saray, Devler Ligi'nde 5. maçına L. Moskova deplasmanında çıkıyor. Cimbom alacağı galibiyetle hem Beşiktaş derbisi öncesi moral kazanmak hem de son 16 turuna yükselme umudunu korumak istiyor.
27 Kasım 2018 Salı, 22:45:05
Güncelleme: 07:53:11
Süper Lig'de hakemlerden ve sakatlıklardan ağır darbe yiyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde kendine gelmek istiyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devler Ligi'nde 5. hafta öncesi topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan Cimbom, ilk maçta 3-0 yendiği L. Moskova deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.
G.Saray, Rusya'dan puanla döndüğü takdirde Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek ve rakibini son sırada tutacak.
CEZALILAR DÖNÜYOR
Galatasaray'da Süper Lig'de cezalı olan Donk, Rodrigues, Ndiaye ve Serdar Aziz bu maçta forma giyebilecek. Teknik direktör Fatih Terim de kulübede yer alacak.
Aslan'da sakatlıkları süren Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş ise Rusya'ya götürülmedi.