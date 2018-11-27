Galatasaray tur şansını sürdürme peşinde! - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Galatasaray tur şansını sürdürme peşinde!

G.Saray, Devler Ligi'nde 5. maçına L. Moskova deplasmanında çıkıyor. Cimbom alacağı galibiyetle hem Beşiktaş derbisi öncesi moral kazanmak hem de son 16 turuna yükselme umudunu korumak istiyor.
27 Kasım 2018 Salı, 22:45:05 Güncelleme: 07:53:11
Galatasaray tur şansını sürdürme peşinde!

Süper Lig'de hakemlerden ve sakatlıklardan ağır darbe yiyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde kendine gelmek istiyor...

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Galatasaray tur şansını sürdürme peşinde!

Devler Ligi'nde 5. hafta öncesi topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan Cimbom, ilk maçta 3-0 yendiği L. Moskova deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Galatasaray tur şansını sürdürme peşinde!

G.Saray, Rusya'dan puanla döndüğü takdirde Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek ve rakibini son sırada tutacak.

Galatasaray tur şansını sürdürme peşinde!

CEZALILAR DÖNÜYOR

Galatasaray'da Süper Lig'de cezalı olan Donk, Rodrigues, Ndiaye ve Serdar Aziz bu maçta forma giyebilecek. Teknik direktör Fatih Terim de kulübede yer alacak.

Galatasaray tur şansını sürdürme peşinde!

Aslan'da sakatlıkları süren Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş ise Rusya'ya götürülmedi.

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