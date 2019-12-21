Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e olay tepki! Selçuk İnan... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e olay tepki! Selçuk İnan...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e olay tepki! Selçuk İnan...

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, Ankaragücü ve Tuzaa maçından sonra bu maçta da sahaya ilk 11'de çıktı. Galatasaray'da hücum hattında Babel, Falcao ve Feghouli yer aldı. Zorlu karşılaşmada Fatih Terim'in aldığı kararlar ise adeta taraftarı çileden çıkarttı. İşte Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tepkisi ve tepki gösterme nedenleri...
21 Aralık 2019 Cumartesi 21:47
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e olay tepki! Selçuk İnan...

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray eksiklerin çokluğu nedeniyle İzmir deplasmanına 17 kişilik oyuncu kadrosuyla çıktı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e olay tepki! Selçuk İnan...

Sarı kırmızılılarda süresiz kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin yanı sıra Jimmy, Emre Mor, Şener, Seri, Lemina ve Yunus, Göztepe karşısında forma giymedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e olay tepki! Selçuk İnan...

Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın yerine orta sahada kaptan Selçuk'a 11'de şans verdi. Galatasaray'da yedek bekleyen tüm futbolcuların ise yerli olması dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e olay tepki! Selçuk İnan...

Ev sahibi Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan orta saha Poko ve stoper Atınç'ın yanı sıra cezalı sol bek Berkan forma giyemedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e olay tepki! Selçuk İnan...

Göztepe - Galatasaray karşılaşmasına her iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi.

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