HaberlerGaleriGalatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Premier Lig'den...
Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Premier Lig'den...
Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen ve takımdaki sakat oyuncu sayısının günden güne artması nedeniyle gözünü ocak ayı transfer dönemine çeviren Galatasaray'la ilgili son iddia sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte Fransız gazeteci Manu Lonjon'un sosyal medyada paylaştığı o bilgi...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
26 Kasım 2019 Salı 07:59
Güncelleme: 26.11.2019 07:59
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezon başında yaptığı transferlerle sezona büyük beklenti içerisinde giren ancak istediği sonuçları amalayan Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi hareketli geçecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle bazı mevkilerde neredeyse alternatifsiz kalan Fatih Terim'in listesi de netleşmeye başladı.
Bununla ilgili son iddia Fransız gazeteci ManuLonjon'dan geldi...
Daha önce de birçok kez Galatasaray'ın transfer gündemine dair haberler paylaşan Lonjon'un son paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecana sebep oldu.
Fransız gazeteci attığı tweetle, Galatasaray'ın Liverpool forması giyen İsviçreli futbolcu Shaqiri için görüşmeleri başlattığını iddia etti.