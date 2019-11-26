Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Premier Lig'den... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Premier Lig'den...

Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Premier Lig'den...

Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen ve takımdaki sakat oyuncu sayısının günden güne artması nedeniyle gözünü ocak ayı transfer dönemine çeviren Galatasaray'la ilgili son iddia sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte Fransız gazeteci Manu Lonjon'un sosyal medyada paylaştığı o bilgi...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

26 Kasım 2019 Salı 07:59 Güncelleme: 26.11.2019 07:59
Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Premier Lig'den...

Sezon başında yaptığı transferlerle sezona büyük beklenti içerisinde giren ancak istediği sonuçları amalayan Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi hareketli geçecek.

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Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Premier Lig'den...

Özellikle sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle bazı mevkilerde neredeyse alternatifsiz kalan Fatih Terim'in listesi de netleşmeye başladı.

Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Premier Lig'den...

Bununla ilgili son iddia Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan geldi...

Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Premier Lig'den...

Daha önce de birçok kez Galatasaray'ın transfer gündemine dair haberler paylaşan Lonjon'un son paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecana sebep oldu.

Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı! Premier Lig'den...

Fransız gazeteci attığı tweetle, Galatasaray'ın Liverpool forması giyen İsviçreli futbolcu Shaqiri için görüşmeleri başlattığını iddia etti.

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