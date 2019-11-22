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Galatasaray taraftarı isyan etti! ''İstifa et Fatih Terim''
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak önemli bir 3 puan yitirdi. Galatasaray taraftarı takımın sergilediği performanstan memnun kalmazken teknik direktör Fatih Terim'e büyük tepki gösterdi.
22 Kasım 2019 Cuma 22:35
Güncelleme: 22.11.2019 22:40
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Galatasaray taraftarı Başakşehir mağlubiyetinden sonra Fatih Terim'e isyan etti.
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Kendi evinde 41 maç sonra bir maçı kaybeden sarı-kırmızılılarda oynanan futbol beklentileri karşılamadı.
Yapılan veya yapılmayan değişikliklere büyük tepki gösteren Galatasaray taraftarı sosyal medya üzerinden hocalarını topa tuttu.