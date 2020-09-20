Galatasaray son şampiyona Başakşehir'e karşı! İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, 2. haftada Başakşehir'e konuk oluyor. Lig ve Avrupa'da 2'de 2 yapan sarı-kırmızılılar, son şampiyonu da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Başakşehir ise ilk haftada yaşadığı Hatayspor mağlubiyeti sonrası yeni sezondaki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte Galatasaray ve Başakşehir maçı 11'leri... | Son dakika Galatasaray ve Başakşehir haberleri
20 Eylül 2020 Pazar 09:24, Güncelleme 20.09.2020 09:42
Galatasaray son şampiyona Başakşehir'e karşı! İşte muhtemel 11'ler