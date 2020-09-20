Galeri Galatasaray Galatasaray son şampiyona Başakşehir'e karşı! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray son şampiyona Başakşehir'e karşı! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, 2. haftada Başakşehir'e konuk oluyor. Lig ve Avrupa'da 2'de 2 yapan sarı-kırmızılılar, son şampiyonu da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Başakşehir ise ilk haftada yaşadığı Hatayspor mağlubiyeti sonrası yeni sezondaki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte Galatasaray ve Başakşehir maçı 11'leri... | Son dakika Galatasaray ve Başakşehir haberleri

Galatasaray son şampiyona Başakşehir'e karşı! İşte muhtemel 11'ler

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