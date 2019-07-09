Galatasaray son dakika haberi: Terim istedi Galatasaray bitiriyor!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Emre Mor'u İstanbul'a getiren Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrilmişti. Mbaye Diagne'nin kesin olarak satılacağı sarı-kırmızılılarda Falcao ve Balotelli ismi ön plana çıkmıştı. Ancak transfer operasyonundaki gerçek ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim ısrarla farklı bir ismi takımda görmek istediğini yönetime iletti. Bunun üzerine sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçti. İşte deneyimli hocanın santrfor planı... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

9 Temmuz 2019 Salı 21:46 Güncelleme: 09.07.2019 21:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





