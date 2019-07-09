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Galatasaray son dakika haberi: Terim istedi Galatasaray bitiriyor!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Emre Mor'u İstanbul'a getiren Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrilmişti. Mbaye Diagne'nin kesin olarak satılacağı sarı-kırmızılılarda Falcao ve Balotelli ismi ön plana çıkmıştı. Ancak transfer operasyonundaki gerçek ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim ısrarla farklı bir ismi takımda görmek istediğini yönetime iletti. Bunun üzerine sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçti. İşte deneyimli hocanın santrfor planı... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
9 Temmuz 2019 Salı 21:46
Güncelleme: 09.07.2019 21:46
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Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Son olarak Emre Mor'u İstanbul'a getiren Galatasaray'da gözler tamamı ile santrfor transferine çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda Falcao ve Aboubakar isimleri ön plana çıkmış fakat yardımcı antrenör Hasan Şaş bu iddiaları yalanlamıştı.
Galatasaray'ın santrfor operasyonundaki gerçek ortaya çıktı.