Galatasaray son 5 yıla damga vurdu! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!
Sarı-kırmızılı ekip, ligde son 5 yıla damga vururken ezeli rakiplerini geride bıraktı
28 Eylül 2018 Cuma, 10:22:24
Güncelleme: 10:41:24
Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!
Sarı-Kırmızılı takım haftanın açılışı yapmaya hazırlanırken iç sahadaki gol rakamlarıyla dikkat çekiyor.
Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!
Galatasaray, bu konuda son 5 senenin de en iyi ekibi oldu.
Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!
Bu sezon evinde 4. lig maçına çıkacak olan Galatasaray, ilk 3 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırdı.
Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!
Spor Toto Süper Lig'de üç büyükler içinde son 5 sezon ve bu sezon olmak üzere en çok gol atan takım Galatasaray oldu.