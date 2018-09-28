Galatasaray son 5 yıla damga vurdu! - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    GALERİ

    Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!

    Sarı-kırmızılı ekip, ligde son 5 yıla damga vururken ezeli rakiplerini geride bıraktı
    28 Eylül 2018 Cuma, 10:22:24 Güncelleme: 10:41:24
    Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!
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    • 12
    Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!
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    • 12
    Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!

    Sarı-Kırmızılı takım haftanın açılışı yapmaya hazırlanırken iç sahadaki gol rakamlarıyla dikkat çekiyor.

    Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!
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    • 12
    Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!

    Galatasaray, bu konuda son 5 senenin de en iyi ekibi oldu.

    Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!
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    • 12
    Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!

    Bu sezon evinde 4. lig maçına çıkacak olan Galatasaray, ilk 3 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

    Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!
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    • 12
    Galatasaray son 5 yıla damga vurdu!

    Spor Toto Süper Lig'de üç büyükler içinde son 5 sezon ve bu sezon olmak üzere en çok gol atan takım Galatasaray oldu.

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