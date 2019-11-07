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Galatasaray-Real Madrid maçında ilginç detay! Oynamadan ceza aldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e konuk olduğu mücadelen 6-0 mağlup ayrıldı. Grupta bir puanı bulunan temsilcimiz için Devler Ligi macerası sona erdi. Bu karşılaşmada ilginç bir olay da yaşandı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
7 Kasım 2019 Perşembe 13:58
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Devler Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan temsilcimiz Galatasaray, dün de Real Madrid'le oynadığı mücadeleden 6-0 mağlup ayrıldı.
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Gruptan çıkma şansını yitiren sarı-kırmzılı ekip, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek için kalan iki maçından iyi sonuçlar almak istiyor.
Öte yandan bu mücadelede özellikle İspanyol basınında çok konuşulan bir olay yaşandı.
Teknik direktör ZinedineZidane tarafından maç kadrosuna alınmayan Kolombiyalı futbolcu JamesRodriguez mücadeleyi izlemek için stadyuma geldiğinde maçın başlamasına yalnızca 10 dakika kalmıştı.
AS'ta yer alan habere göre RealMadrid'de kulüp kuralları gereği kadroda olmayan futbolcular da maç öncesi takımla birlikte soyunma odasında olmakla yükümlü.