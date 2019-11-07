Galatasaray-Real Madrid maçında ilginç detay! Oynamadan ceza aldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e konuk olduğu mücadelen 6-0 mağlup ayrıldı. Grupta bir puanı bulunan temsilcimiz için Devler Ligi macerası sona erdi. Bu karşılaşmada ilginç bir olay da yaşandı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)