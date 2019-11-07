Galatasaray-Real Madrid maçında ilginç detay! Oynamadan ceza aldı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray-Real Madrid maçında ilginç detay! Oynamadan ceza aldı

Galatasaray-Real Madrid maçında ilginç detay! Oynamadan ceza aldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e konuk olduğu mücadelen 6-0 mağlup ayrıldı. Grupta bir puanı bulunan temsilcimiz için Devler Ligi macerası sona erdi. Bu karşılaşmada ilginç bir olay da yaşandı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

7 Kasım 2019 Perşembe 13:58
Galatasaray-Real Madrid maçında ilginç detay! Oynamadan ceza aldı

Devler Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan temsilcimiz Galatasaray, dün de Real Madrid'le oynadığı mücadeleden 6-0 mağlup ayrıldı.

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Galatasaray-Real Madrid maçında ilginç detay! Oynamadan ceza aldı

Gruptan çıkma şansını yitiren sarı-kırmzılı ekip, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek için kalan iki maçından iyi sonuçlar almak istiyor.

Galatasaray-Real Madrid maçında ilginç detay! Oynamadan ceza aldı

Öte yandan bu mücadelede özellikle İspanyol basınında çok konuşulan bir olay yaşandı.

Galatasaray-Real Madrid maçında ilginç detay! Oynamadan ceza aldı

Teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna alınmayan Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez mücadeleyi izlemek için stadyuma geldiğinde maçın başlamasına yalnızca 10 dakika kalmıştı.

Galatasaray-Real Madrid maçında ilginç detay! Oynamadan ceza aldı

AS'ta yer alan habere göre Real Madrid'de kulüp kuralları gereği kadroda olmayan futbolcular da maç öncesi takımla birlikte soyunma odasında olmakla yükümlü.

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