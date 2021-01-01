GaleriGalatasarayGalatasaray paylaştı! Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kazanın ardından Fatih Terim...
Galatasaray paylaştı! Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kazanın ardından Fatih Terim...
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, 2021'e büyük bir şokla girmiş ve Omar Elabdellaoui'nin gözünden yaşadığı yaralanma sonrası derin bir üzüntü içerisine girmişti. Galatasaray kulübü, bugün yaptığı o paylaşımla takım içerisindeki morallerin yaşanan bu gelişme sonrası oldukça düştünü belirtirken, Fatih Terim'in de üzüntüsünün yüzünden yansıdığı görüldü. İşte detaylar...
01 Ocak 2021 Cuma 19:01, Güncelleme 01.01.2021 19:05
Galatasaray paylaştı! Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kazanın ardından Fatih Terim...