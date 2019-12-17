Galatasaray paylaşımı olay olan Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray paylaşımı olay olan Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Galatasaray paylaşımı olay olan Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti. Tuzlaspor kadrosunda bulunan futbolcu Gökhan Çıra da maç sonunda sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yapmıştı. Ancak bu paylaşım sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek kupa dışına ittiği karşılaşmada da Gökhan Çıra'nın görüntüsü olay oldu. İşte o görüntü ve Galatasaray taraftarının Çıra tepkisi...
17 Aralık 2019 Salı 22:42 Güncelleme: 17.12.2019 22:42
Galatasaray paylaşımı olay olan Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında sahasında oynadığı Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti.

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Galatasaray paylaşımı olay olan Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın sosyal medya paylaşımı olay yaratmıştı.

Galatasaray paylaşımı olay olan Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Maç sonrası Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve galibiyeti kutlamıştı.

Galatasaray paylaşımı olay olan Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Çıra, "Çok şükür bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi iş 2. maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. Herkesin ayağına sağlık, bravo takım." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray paylaşımı olay olan Gökhan Çıra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisi çekti.

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