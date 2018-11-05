Galatasaray olası disiplin sevklerine hazırlanıyor! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray olası disiplin sevklerine hazırlanıyor!
Hakem, gözlemci ve temsilci raporları bugün TFF'ye ulaşacak, yarın da PFDK sevkleri açıklanacak. Çarşamba günü ise savunmalar alınacak...
5 Kasım 2018 Pazartesi, 02:06:17
Güncelleme: 02:06:27
Ülke gündemine oturan olaylı derbinin ardından tüm gözler Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Verilecek kararlarda kilit rol oynayacak olan hakem, temsilci ve gözlemci raporları bugün TFF'ye ulaşacak.
Yapılacak incelemelerin ardından yarın disiplin sevklerinin açıklanması bekleniyor.
SAVUNMA SÜRECİ YAŞANACAK
Ardından savunma süreci yaşanacak. PFDK'ya sev edilen kulüp ve şahıslar çarşamba günü savunmalarını TFF'ye yollayacak.
Alınan bilgilere göre G.Saray savunmasını 'tahrik' üzerine kuruyor.