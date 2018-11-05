Galatasaray olası disiplin sevklerine hazırlanıyor! - Galeri - Fotomaç
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Galatasaray olası disiplin sevklerine hazırlanıyor!

    Hakem, gözlemci ve temsilci raporları bugün TFF'ye ulaşacak, yarın da PFDK sevkleri açıklanacak. Çarşamba günü ise savunmalar alınacak...

    5 Kasım 2018 Pazartesi, 02:06:17 Güncelleme: 02:06:27
    Galatasaray olası disiplin sevklerine hazırlanıyor!

    Ülke gündemine oturan olaylı derbinin ardından tüm gözler Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray olası disiplin sevklerine hazırlanıyor!

    Verilecek kararlarda kilit rol oynayacak olan hakem, temsilci ve gözlemci raporları bugün TFF'ye ulaşacak.

    Galatasaray olası disiplin sevklerine hazırlanıyor!

    Yapılacak incelemelerin ardından yarın disiplin sevklerinin açıklanması bekleniyor.

    Galatasaray olası disiplin sevklerine hazırlanıyor!

    SAVUNMA SÜRECİ YAŞANACAK

    Ardından savunma süreci yaşanacak. PFDK'ya sev edilen kulüp ve şahıslar çarşamba günü savunmalarını TFF'ye yollayacak.

    Galatasaray olası disiplin sevklerine hazırlanıyor!

    Alınan bilgilere göre G.Saray savunmasını 'tahrik' üzerine kuruyor.

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