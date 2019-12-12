Galatasaray o istatistikte Devler Ligi'nin en iyisi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Galatasaray o istatistikte Devler Ligi'nin en iyisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi serüvenini Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşısında çıktığı mücadele ile tamamladı. Mücadele PSG'nin 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken Galatasaraylı taraftarlar büyük bir hüsran yaşadı. Sarı-kırmızılılar daha önce de Real Madrid karşısında oynadığı mücadeleden 6-0'lık bir skorla ayrılmıştı. Temsilcimiz kabus gibi bir grup aşaması geçirirken birçok kötü istatistikte de başı çekse de bir tanesinde zirvedeydi.

12 Aralık 2019 Perşembe 09:50 Güncelleme: 12.12.2019 10:02
Galatasaray o istatistikte Devler Ligi'nin en iyisi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni Paris Saint-Germain karşısında çıktığı mücadele ile son buldu.

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Galatasaray o istatistikte Devler Ligi'nin en iyisi!

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması son maçında Fransız devi PSG ile Fransa'da oynadığı mücadelede 5-0 mağlup oldu.

Galatasaray o istatistikte Devler Ligi'nin en iyisi!

Sarı-kırmızılılar, kabus gibi geçen Devler Ligi macerasını topladığı 2 puanla tamamlayarak son sırada kaldı. Öte yandan Galatasaray gruptaki bu kötü performansıyla UEFA Avrupa Ligi şansını da kaybetmiş oldu.

Galatasaray o istatistikte Devler Ligi'nin en iyisi!

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde -13 averajla Kızılyıldız'ın ardından kalesinde en çok gol gören kulüp olurken, birçok istatistikte de dibi gördü.

Galatasaray o istatistikte Devler Ligi'nin en iyisi!

Grubunu -13 averajla bitiren Galatasaray'da Fernando Muslera'nın kurtarış performansı sezona damga vurdu. Uruguaylı file bekçisi, Şampiyonlar Ligi grup etabının en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

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