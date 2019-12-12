Galatasaray o istatistikte Devler Ligi'nin en iyisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi serüvenini Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşısında çıktığı mücadele ile tamamladı. Mücadele PSG'nin 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken Galatasaraylı taraftarlar büyük bir hüsran yaşadı. Sarı-kırmızılılar daha önce de Real Madrid karşısında oynadığı mücadeleden 6-0'lık bir skorla ayrılmıştı. Temsilcimiz kabus gibi bir grup aşaması geçirirken birçok kötü istatistikte de başı çekse de bir tanesinde zirvedeydi.