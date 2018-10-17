Galatasaray Niasse transferini bitirdi! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Galatasaray Niasse transferini bitirdi!

    Forvet arayışlarını tüm hızıyla devam ettiren Galatasaray'ın Niasse transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 08:39:21 Güncelleme: 08:40:44
    Galatasaray Niasse transferini bitirdi!

    Galatasaray'da Eren Derdiyok'un sakatlandığı dönemde büyük sıkıntılar çekilmişti. Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından yaz döneminde transfer bekleniyordu ancak yapılamadı.

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    Galatasaray Niasse transferini bitirdi!

    G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ocak ayında bir forvet alacaklarını açıklamıştı.

    Galatasaray Niasse transferini bitirdi!

    Bu transfer, finansal fair play koşulları yüzünden kiralık olarak gerçekleşecek. Listenin zirvesinde ise Everton Kulübü'nün 28 yaşındaki forveti Oumar Niasse bulunuyor. Görüşmeler olumlu ilerliyor.

    Galatasaray Niasse transferini bitirdi!

    İngiltere'den Daily Star'ın haberine göre; Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcuyu ikna etti. Haberde Niasse'nin ücret konusunda büyülendiği yazılırken, bu rakamın ne kadar olduğu belirtilmedi

    Galatasaray Niasse transferini bitirdi!

    Everton'la 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Niasse, takımında forma şansı bulamıyor.

    Galatasaray Niasse transferini bitirdi!

    Bu yüzden ayrılmak istiyor. Galatasaray Yönetimi, Niasse'yi hem kalitesi hem de bir dönem Akhisar'da oynadığı için istiyor. Çünkü Omuar Niasse Türkiye Ligi'ndeki birçok takımı yakından tanıyor.

    Galatasaray Niasse transferini bitirdi!

    OKAZAKİ YEDEKTE
    Aslan, Niasse konusunda olumlu ilerlerken, Leicester City'nin Japon forveti Okazaki de cepte tutuluyor. 32 yaşındaki futbolcunun mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak. Bu yüzden devre arasında bedelsiz alınabilir. Ancak yönetim, önceliği tamamen Niasse'ye vermiş durumda. (Vatan)

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