Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp... - Fotomaç
08 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

Bu sezon yaptığı hatalarla büyük tepki toplayan Fernando Muslera ile sezon sonu yolları ayırma kararı alan Gaalatasaray, bir yandan da kaleci arıyor. Yönetimin ilk hedefinin Frankfurt'ta oynayan Trapp olduğu öğrenildi. Alman file bekçisinin PSG ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitecek.
8 Mart 2019 Cuma 08:57 Güncelleme: 08.03.2019 09:21
Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

Sezon sonunda büyük bir kadro revizyonu yapmayı planlayan Galatasaray'da '1 numara' da değişebilir...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

Sarı-Kırmızılılar hem sürekli yaptığı hatalar hem de 4 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyeti nedeniyle tartışma konusu olan Fernando Muslera'yı gözden çıkarmış durumda. Yönetim bir yandan da kaleyi arayışlarında.

SARI-KIRMIZILILARIN YENİ HEDEFİ MİRSAD TÜRKCAN TARAFINDAN ÖNERİLEN YEVHEN KONOPLYANKA. HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

5 BÜYÜK LİGDE AVA ÇIKTILAR
Takvim'in haberine göre özellikle Avrupa'nın 5 büyük liginde çalışmalar yapan Sarı- Kırmızılılar'ın ilk hedefinin Kevin Trapp olduğu öğrenildi.

Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

Bundesliga'da Frankfurt formasını giyen Alman kalecinin bonservisi PSG'de bulunuyor.

Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

HEMEN DÜĞMEYE BASILACAK
Yönetim eğer iki yıl daha sözleşmesi bulunan Muslera ile yolları ayırabilirse, Trapp'ın transferi için düğmeye basılacak.

BREZİLYALI SAĞ BEK GALATASARAY'A EVET DEDİ! HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN