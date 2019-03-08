Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...
Sarı-Kırmızılılar hem sürekli yaptığı hatalar hem de 4 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyeti nedeniyle tartışma konusu olan Fernando Muslera'yı gözden çıkarmış durumda. Yönetim bir yandan da kaleyi arayışlarında.
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HEMEN DÜĞMEYE BASILACAK
Yönetim eğer iki yıl daha sözleşmesi bulunan Muslera ile yolları ayırabilirse, Trapp'ın transferi için düğmeye basılacak.
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