Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi - Fotomaç
07 Mart 2019, Perşembe
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Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Haziran için ilk hamlesini yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın da uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı sağ beki ikna etmeyi başardı. Sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki futbolcu, hemen sözleşmeyi imzalayacak.

7 Mart 2019 Perşembe 09:02 Güncelleme: 07.03.2019 09:42
Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, "Ocak ayında başladık, Haziran'da bitireceğiz" dediği transfer operasyonuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi

Luyindama için sezon sonu 5 milyon Euro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, önceliği bonservisi elinde olan isimlere veriyor.

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Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi

Sezon sonunda Mariano'yu satmayı planlayan Aslan'ın radarına Sivasspor'un başarılı sağ beki Douglas takıldı.

Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi

Barcelona'dan kiralık gelen Brezilyalı oyuncu, Haziran'da serbest kalacak. Süper Lig'de 2 gol-6 asist ile dikkat çeken ve Beşiktaş'ın da istediği Douglas'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle prensipte anlaştığı öğrenildi.

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Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi

MAAŞININ YARISI BARCELONA'DAN
Sabah'ın haberine göre; bu sezon 1.2 milyon Euro olan yıllık ücretinin yarısını Barcelona'ya, yarısını Sivas'a ödeten Douglas'ın, Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi.

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