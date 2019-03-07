Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Haziran için ilk hamlesini yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın da uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı sağ beki ikna etmeyi başardı. Sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki futbolcu, hemen sözleşmeyi imzalayacak.