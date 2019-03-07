Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Haziran için ilk hamlesini yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın da uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı sağ beki ikna etmeyi başardı. Sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki futbolcu, hemen sözleşmeyi imzalayacak.
Luyindama için sezon sonu 5 milyon Euro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, önceliği bonservisi elinde olan isimlere veriyor.
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Barcelona'dan kiralık gelen Brezilyalı oyuncu, Haziran'da serbest kalacak. Süper Lig'de 2 gol-6 asist ile dikkat çeken ve Beşiktaş'ın da istediği Douglas'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle prensipte anlaştığı öğrenildi.
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