Feghouli ayrılmayı düşünmüyor
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli sözleşmesinin bitimine kadar Galatasaray'da kalmayı düşünüyor. Feghouli sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanmayacak.
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