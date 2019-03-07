Dış sahada Donk yoksa 3 puan da yok
Galatasaray deplasman maçlarında donk'u arıyor... Sarı-kırmızılılar, Ryan Donk'un forma giymediği 7 deplasman maçında sadece 1 galibiyet alabildi...
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